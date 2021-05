Catanzaro Calcio, sei reti alla Primavera di Spader. Intanto i playoff vanno avanti

Non può dirsi ancora un frastuono, piuttosto un semplice mormorio oltre l’orizzonte. Ma il Catanzaro ha cominciato a sentirla quest’oggi l’avanzata dei nemici, appena prima di scendere in campo contro la Primavera per l’ennesimo test match di rodaggio a Giovino ed appena dopo aver guadagnato gli spogliatoi tra le indicazioni di Calabro per il prosieguo della settimana. Colpi forti e decisi assestati da corazzate come Palermo e Bari, a cui si sono aggiunti bagliori che hanno colto anche un po’ di sorpresa, attirando lo sguardo su eserciti meno blasonati come Matelica, Pro Vercelli ed Albinoleffe.

Quando verrà il momento, questa la sonata, ci sarà da battagliare indipendentemente da chi si troverà di fronte. E non ci si potrà far trovare impreparati: né dal punto di vista fisico, men che meno – come ammonito dallo stesso allenatore nei giorni scorsi – da quello agonistico. Per questo, al di là di un orecchio e di un occhio gettati per curiosità oltre le recinzioni, l’attenzione al “Gullì” è rimasta fissa sul campo, con la consegna della concentrazione massima e la voglia di esorcizzare attesa e tensione con il lavoro. Sei le reti inflitte agli aquilotti di Giulio Spader – doppietta di Molinaro ed un’infilata di Jefferson nel primo tempo, poi Parlati, Di Massimo ed Evacuo – e tutto sommato un’altra dose di indicazioni positive.

«BENE COSI’» «Un buon test» lo ha definito Calabro evidenziando tra gli aspetti migliori la condizione generale – «nessuno si è fatto male» – e il recupero accelerato di Corapi – «che ha messo minuti importanti nelle gambe»: «Ci aspettano ora altri dieci giorni di lavoro – ha aggiunto – siamo concentrati e continuiamo a prepararci in vista dell’esordio». Tutti o quasi impiegati nella rotazione: gli unici ad essere rimasti ai box sono stati Riccardi e Martinelli – confermata l’intenzione di non forzare – e con loro anche Scognamillo, divenuto oggi papà per la nascita del piccolo Giovanni. Dal club, in serata, anche la nota di congratulazioni e l’immancabile fiocco azzurro.