Sorteggiati gli accoppiamenti playoff nazionali. Auteri ritrova la Feralpi Salò

E’ stato effettuato il sorteggio del primo turno nazionale dei playoff di serie C. Ecco gli accoppiamenti. Si giocherà in doppio confronto

Feralpi Salò-Bari

Palermo-Avellino

Albinoleffe-Modena

Pro Vercelli-Sud Tirol

Spicca la sfida tra formazioni del girone C tra Palermo e Avellino. Mister Auteri ritrova da avversario la Feralpi Salò a due anni esatti dalla bruciante eliminazione quando era sulla panchina del Catanzaro. Gare d’andata domenica 23 maggio, ritorno il 26 in casa delle teste di serie che passerebbe il turno in caso di parità dopo il doppio confronto.

Le cinque vincenti saranno raggiunte nel turno successivo da Catanzaro, Padova e Alessandria seconde classificate nei rispettivi gironi della stagione regolare (gare il 30 maggio e il 2 giugno con aquile in casa al ritorno). Semifinali 6 e 9 giugno. Finale 13 e 16 giugno.

Ghirelli Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha dichiarato: “I playoff si confermano entusiasmanti, imprevedibili. Va dato onore anche alle squadre che sono uscite in questi primi turni. Ora siamo entrati nella fase nazionale, il livello si alza e si annunciano partite emozionanti. Un dolore che non ci sia pubblico negli stadi, mi auguro che si possa riaprire al più presto. Nel frattempo, si potranno vedere le partite in diverse opzioni in tv e in streaming. Si conferma giusta e saggia la politica sulle trasmissioni delle partite con la diversificazione per prodotto e per i costi che consente a tutti coloro che lo vogliono di assistere alle partite”.

Nella foto il tabellone pubblicato dalla pagina Facebook di Lega Pro.