Catanzaro Calcio, brutta notizia per Calabro: stagione finita per Risolo

Deve fare i conti con una brutta tegola il Catanzaro, costretto quest’oggi a mandar giù il boccone amaro di un forfait definitivo. L’ultimo allenamento infatti ha riservato una brutta nuova per mister Calabro che nei playoff non potrà contare su Andrea Risolo infortunatosi al metatarso a seguito di uno scontro di gioco in seduta. Stagione finita per il centrale pugliese, in questo campionato piacevolissima sorpresa con due reti – entrambe di pregevole fattura e pesanti – contro Turris e Cavese ed un bottino di ventisei gettoni di campo.

RINNOVO – Un rendimento che a gennaio aveva già convinto il club ad intavolare e chiudere il discorso per il suo rinnovo – cosa fatta l’accordo fino al 2023 – in leggero anticipo rispetto alla scadenza fissata per il prossimo giugno.

SOLUZIONI FORZATE – Lo stop rappresenta un guaio non da poco per i giallorossi che a meno di dieci giorni dall’esordio negli spareggi promozione si vedono obbligati a depennare dalla lista delle disponibilità il nome di una pedina utile, versatile e di sacrificio. Per la mattonella di centro in mediana resta Corapi: al suo recupero, da qui in avanti, si guarderà con attenzione.