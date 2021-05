Catanzaro Primavera, bello e vincente arriva da primo allo scontro diretto

Come un rullo compressore: bello e vincente anche a Francavilla Fontana. Non si ferma la marcia del Catanzaro Primavera, di nuovo in vetta alla classifica del proprio girone dopo la vittoria di questo pomeriggio in casa della Virtus. Tre a zero il passivo inflitto dagli aquilotti di mister Spader ai pari età pugliesi, grazie alle reti – tutte nella prima frazione – di Cusumano su rigore, Merante e poi Borgesi; a tabellino anche un penalty neutralizzato da Iannì.

ALLO SCONTRO DIRETTO DA PRIMI

Con questo successo i giallorossi riagguantano come detto il primo posto scavalcando il Palermo – battuto dal Catania nel derby – e facendo lievitare a ventisei il bottino dei punti raccolti. Proprio i rosanero, diretti inseguitori, saranno gli avversari del prossimo turno: il penultimo della regular season, che con ogni probabilità stabilirà il vincitore del raggruppamento G.

Spader: IL SEGRETO? LA COESIONE

Soddisfatto a fine gara il tecnico Spader, giustamente raggiante per l’ennesima prova maiuscola dei suoi. «Sapevamo che non sarebbe stato facile vincere qui – il commento – Abbiamo gestito bene il vantaggio e sicuramente il rigore parato ha demoralizzato i biancazzurri dando a noi più slancio. La nostra forza? Siamo un gruppo compatto – ha detto – e cerchiamo sempre di migliorare prestazione dopo prestazione. La coesione è il segreto di questo gruppo, lo spirito del Catanzaro che sa unirsi di fronte alle difficoltà e superarle da squadra vera. Ora avremo unA settimana di stop del campionato e potremo preparare al meglio il big match di Palermo».