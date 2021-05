Catanzaro Calcio, al via la settimana pre-playoff. Allenamenti prevalentemente pomeridiani, rientra Martinelli

Uno scatto veloce di pollice ed indice, come se non si aspettasse altro da giorni: la presa, poi il capovolgimento repentino e l’appoggio di nuovo al centro della scrivania. Ha finalmente iniziato a correre la sabbia nella clessidra del Catanzaro. Cominciando concretamente a scandire l’avvicinamento all’esordio playoff che per i giallorossi avverrà domenica prossima, a quasi un mese di distanza dall’ultima scesa in campo ufficiale contro il Monopoli. L’ultimo metro di un’attesa infinita e snervante è stato inaugurato oggi con la ripresa dei lavori a Giovino dopo le quarantotto ore di relax concesse alla squadra per il weekend.

LE TAPPE – Primo passo, la definizione della tabella di marcia, già affissa in bacheca al centro sportivo e pare per nulla dissimile dalle settimane tipo che hanno caratterizzato l’intera stagione alle spalle. Allenamenti prevalentemente pomeridiani – solo il mercoledì in mattinata – per le aquile da qui a giovedì; poi occhi ed orecchie al sorteggio – in programma proprio il giorno dopo la chiusura del primo turno nazionale che in questo fine settimana ha dato i suoi verdetti per le gare d’andata – per capire come orientare il venerdì e la rifinitura del sabato in base all’avversario regalato dall’urna. Non fissata per il momento alcuna sgambata ulteriore con la Primavera di Spader: più facile che si opti per un test a ranghi ristretti e campo ridotto, magari a metà percorso.

DIARIO DELLA RIPRESA – Come seconda mossa, poi, l’appello dei disponibili. Ed in questo senso buone sono state le nuove ricavate da Calabro alla ripartenza con il rientro nei ranghi di Martinelli dopo il lavoro leggero e senza forzature dei giorni scorsi. Resta ai box per ora il collega Riccardi ma solo in forma strettamente precauzionale. Per l’infortunato Risolo – stagione finita per lui – non sembrerebbe invece necessario l’intervento chirurgico per la riduzione della frattura al metatarso del piede destro.