Atletica

Podismo e solidarietà, domani la tappa catanzarese di Run4hope

La staffetta non competitiva per raccogliere fondi per Ail e Airc. Spetterà alla Run for Catanzaro la gestione di questo tratto di frazione

Più informazioni su Catanzaro

Il passaggio di testimone di Lamezia









Tappa nel territorio di Catanzaro e zone limitrofe per la Run4Hope la staffetta podistica non competitiva che è svolgimento in tutte le regioni d’Italia con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Airc e Ail e favorire la lotta al cancro e alle leucemia. Spetterà alla società Run for Catanzaro del presidente Francesco Benefico curare questa frazione. Prima delle tre tappe nel territorio quella che partirà da Palazzo de Nobili attorno alle 9 in direzione Porto nel quartiere marinaro. Un’ora dopo da Lidoi podisti con il testimone raggiungeranno località Copanello di Stalettì (zona torrefazione Guglielmo) attorno alle 11. Terza tappa sino a Soverato dove si arriverà alle 12.30 indicativamente. Run4hope è promossa dalla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera); dalla Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti); dall’Aic (Associazione italiana calciatori); dal Centro Sportivo Italiano; da Airc e Ail (Associazione italiana leucemia); e patrocinata dall’Esercito Italiano; media partner “Correre” e main sponsor Massigen.