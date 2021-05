Calabria Swim Race, un ottimo pari nella difficile trasferta di Rizziconi

Finisce con un ottimo pari nella difficile trasferta di Rizziconi la sfida tra Calabria Swim Race ed la formazione locale, nella gara valevole per terza giornata del campionato maschile di Serie D.

Grandi trascinatori per il club catanzarese sono stati Fabio Grillo e Marcello Lanciano che vincono nei rispettivi turni di singolare contro Romano (6-7, 6-2, 6-3) e Scionti (6-0, 6-2), fornendo una prestazione maiuscola sotto il profilo caratteriale e tecnico. (in foto Fabio Grillo)

I due atleti catanzaresi hanno convinto nei momenti decisivi della contesa. Poi i padroni di casa, sotto nel parziale (0-2) raggiungono il pari e fanno valere il fattore campo grazie alla super prestazione di Tripodi che nel match singolare batte Andrea Trapani nonostante la buona prova del giallorosso e nel doppio in coppia con Pellicari opposto al duo Davide Astorino- Fabio Grillo. La squadra giallorossa sale così a 4 punti in virtù del secondo pareggio consecutivo ottenuto in trasferta che vale il secondo posto nel primo raggruppamento.

Adesso, la formazione catanzarese è attesa dal big-match di domenica contro la “corazzata” Tennis Ball Vibo che guida la classifica generale a quota 6. La compagine rossoblù, dove spiccano le individualità dei fratelli Modafferi e di Miceli, giunge al “Silvio Giancotti” da capolista imbattuta e nel suo percorso ha lasciato poco o nulla agli avversari.

I giallorossi hanno già ripreso la preparazione in vista del delicato match; una sfida che deciderà, con molta probabilità, l’accesso ai turni successivi. “Sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita – ha dichiarato il presidente Domenico Gallo – speriamo di ottenere un risultato positivo. Il passaggio del turno dipenderà molto dall’esito di questo confronto, ma certamente ci faremo trovare pronti all’appuntamento”.