Run for hope, da Palazzo de Nobili la tappa catanzarese. Presenti al via gli assessore Sculco e Cavallaro

Gli assessori Domenico Cavallaro e Alessio Sculco hanno salutato i podisti della “Run for Catanzaro” che stamattina sono partiti dal Comune per la tappa della “Run for hope” che dal capoluogo raggiungerà Soverato.

Accogliendo con entusiasmo l’iniziativa, Cavallaro e Sculco hanno ringraziato Francesco Benefico, presidente della “Run for Catanzaro”, per aver scelto Palazzo De Nobili come punto di partenza della Catanzaro-Soverato, uno dei percorsi calabresi della staffetta che si sta correndo in ogni regione d’Italia per raccogliere fondi da destinare all’Airc e all’Ail e finanziare la lotta ai tumori infantili. Nella staffetta sono stati impegnati Antonio Capicotto, Valeria Debilio, Candida Picci, Pierluigi Iuliano e, da Lido, Vanessa Cardamone e Mario Ruffa.

La tappa è proseguita con il cambio nel quartiere Lido zona Porto

E poi la staffetta è proseguita sino a Squillace (nella foto in basso l’assessore Caccia e il comandante dei Vigili Urbani insieme agli staffettisti)