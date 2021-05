Albinoleffe-Catanzaro domenica alle 18. In diretta Raisport

Questa mattina l’accoppiamento tramite sorteggio a Firenze, ora anche la definizione dell’orario per il calcio d’avvio: scenderanno in campo domenica alle 18 Albinoleffe e Catanzaro.

E la loro sfida, al “Città di Gorgonzola”, sarà trasmessa in diretta su RaiSport oltre che sulla piattaforma streaming ElevenSport. Ad annunciarlo è stata la Lega Serie C pochi istanti fa delinenando in completezza l’intero calendario delle gare di andata del secondo turno. Tutte alle 17.30 le restanti sfide tra FeralpiSalò ed Alessandria, Renate e Padova, Avellino e SudTirol.

La gara di ritorno del Ceravolo, il 2 giugno, si disputerà invece alle 17.30.