Come due amanti che condannati a stare lontani per tanto tempo quando si rincontrano non riescono a staccarsi gli occhi da dosso. Da un lato la squadra in campo per l’ultimo allenamento prima della partenza per Bergamo e l’esordio playoff contro l’Albinoleffe, dall’altra i suoi tifosi accorsi in massa sui gradoni del Poligiovino dopo l’appello degli ultras rilanciato dalla rete. Un unico abbraccio. Che sarebbe potuto durare anche un’eternità se non ci fosse stata di mezzo una tabella da rispettare ed un check atletico e tecnico da portare a termine.

LA SEDUTA – Già, il lavoro: il maledetto lavoro. Calabro ed il suo Catanzaro hanno espletato la pratica anche oggi mescolando nei cori e nelle bandiere le conferme del pieno recupero di tutti gli acciaccati – in gruppo anche Riccardi e Garufo – e le buone sensazioni dal punto di vista della forma generale. Una partitella in famiglia il metro per misurare il tutto con poche indicazioni però riguardo all’undici che domenica potrebbe scendere titolare al “Città di Gorgonzola” contro i seriani. Per quello bisognerà attendere la rifinitura che i giallorossi svolgeranno in Lombardia nelle ore subito precedenti la gara.

IL PROGRAMMA – Domani la partenza: in volo charter, all’ora di pranzo, alla volta di Orio al Serio. Arrivo previsto nel primo pomeriggio, poi da lì la truppa si trasferirà a Zingonia, quartier generale dell’Atalanta messo gentilmente a disposizione delle aquile dal club orobico. Lì come detto si muoveranno le ultime pedine e verranno prese le decisioni definitive per la formazione con l’allenamento di chiusura previsto per le 18. Subito dopo il match di domenica il rientro a casa.

IL RINGRAZIAMENTO – In serata con una nota la società ha inteso rivolgere un ringraziamento ai tifosi presenti oggi a Giovino dando anche appuntamento a quelli che dal nord Italia, domani, accoglieranno le aquile allo sbarco in aeroporto. “L’US Catanzaro ringrazia i suoi splendidi tifosi per l’iniziativa spontanea di questo pomeriggio che li ha visti incitare i giallorossi prima dell’allenamento – il messaggio – Contestualmente, esprime gratitudine, sin d’ora, a tutti i tifosi del Nord Italia che, da ieri, hanno tempestato di messaggi di incoraggiamento i nostri canali social e che domani saluteranno da vicino la squadra al suo arrivo, alle 15,15, all’aeroporto di Bergamo. A tal proposito la società invita questi supporter a rispettare tutte le norme previste dall’attuale momento pandemico, vivendo in piena sicurezza questo momento