Entusiasmo Catanzaro: anche Bergamo si colora di giallorosso per le Aquile

Alle 15.17 l’atterraggio sulla pista di Orio al Serio, il tempo di raccogliere i bagagli e poi via con un’altra boccata d’entusiasmo dopo il bel bagno di folla di ieri a Giovino.

E’ ufficialmente iniziata la trasferta del Catanzaro in terra lombarda per il playoff d’andata contro l’Albinoleffe. Ad attendere le aquile all’esterno dell’aeroporto bergamasco una nutrita truppa di tifosi giunti da tutto il nord Italia. Applausi e cori per tutti, diggì Foresti e mister Calabro in testa. E razione ulteriore d’emozione per Corapi e compagni che dopo l’abbraccio con i supporters “fuori sede” hanno imboccato in autobus la via per Zingonia. Previsto per le 18 l’allenamento di rifinitura al centro sportivo di proprietà dell’Atalanta: qui verranno tratte le indicazioni decisive per la scelta dell’undici titolare di domani.

