Disabilità il governatore Ff Spirlì incontra cooperative terzo settore,”siamo vicini”

“Lavoriamo con impegno per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Stare dalla parte dei più deboli, per questa Giunta regionale, è un punto d’onore”.

Lo ha detto il presidente ff della Regione, Nino Spirlì, in occasione dell’incontro con i rappresentanti della cooperativa sociale “I figli della luna”, Lorenzo Notaristefano e Marilena Prezzo, accompagnati da Cesare Nisticò. “Lorenzo e Marilena – aggiunge Spirlì – sono gli orgogliosi genitori di Francesco, un ragazzo che ha stupito tutti gli esperti per i progressi che, negli anni, è riuscito a raggiungere. La sua storia prova che, grazie all’impegno di famiglie, associazioni, strutture assistenziali e istituzioni, non esistono difficoltà che non possano essere affrontate. Dal canto mio, posso assicurare che questa Giunta regionale resterà sempre vicina alle fasce più deboli e a chi si occupa con tanto amore di chi è meno fortunato”.

“Le organizzazioni del terzo settore – prosegue Spirlì – chiedono più attenzione rispetto a problemi che riguardano il sistema contributivo, gli accreditamenti e la riorganizzazione di un settore abbandonato da troppo tempo. Con il commissario Longo stiamo lavorando senza sosta per risolvere le criticità principali. Il nostro scopo è garantire una vita migliore anche ai calabresi più fragili e alle loro famiglie”. (ANSA).