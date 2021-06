I tifosi giallorossi vicini alla squadra nonostante i cancelli chiusi

Non potranno essere presenti sugli spalti vista la conferma della chiusura dei cancelli annunciata ieri dal club. Ma i tifosi giallorossi non ci stanno a lasciare da solo il Catanzaro nella sua battaglia più importante e sulla rete hanno già fatto partire il tam-tam per un nuovo abbraccio dopo quello immenso e gioioso di Giovino dei giorni scorsi.

L’appuntamento è per domani alle 16.30 nel piazzale antistante lo stadio – area botteghini – per salutare e sostenere la squadra a distanza. Alle 17. 30 il calcio d’inizio del match contro l’Albinoleffe.

L’APPELLO DEL CLUB – In previsione di ciò da via Gioacchino da Fiore si raccomanda cautela. “L’US Catanzaro – si legge in una nota diramata in mattinata – invita tutti i tifosi a non creare assembramenti di massa in occasione della gara Catanzaro – Albinoleffe, sia in prossimità dello stadio, sia lungo il percorso che separa la squadra dallo Stadio Nicola Ceravolo e conseguentemente ricorda di seguire tutte le normative sanitarie anticovid ancora vigenti (distanziamento e utilizzo della mascherina), come sempre dimostrato lungo l’arco della stagione”.