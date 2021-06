La Telespazio TV Volley Catanzaro pronta per la finale di sabato

Al termine di un durissimo girone che ha visto sempre vincenti i ragazzi del presidente Mineo e dello sponsor Notaris, la Telespazio TV Volley Catanzaro si appresta a disputare sabato 5 giugno alle ore 16.00, in una finale al cardiopalma, la promozione diretta in serie B, contro la formazione del Cosenza.

“Siamo consci dell’importanza della gara e della posta in palio”, esordisce il tecnico Rino Guzzo. Non capita tutti gli anni di lottare per una promozione importante che porterebbe la città di Catanzaro sotto i riflettori del volley che conta. Società, settore tecnico ed atleti sono ben concentrati e preparati a tale accadimento. Ci aspetta una battaglia sul campo, stante la forza e le qualità della squadra avversaria giunta anch’essa imbattuta a questa gara.

“A tal proposito invitiamo i tifosi giallorossi catanzaresi ad assiepare gli spalti del nostro palazzetto di Giovino sabato alle ore 16 al fine di sostenerci e spingerci verso la vittoria”.