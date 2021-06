Lo avevano promesso e lo hanno fatto: in centinaia si sono ritrovati quest’oggi davanti ai cancelli chiusi del “Ceravolo”, tra bandiere e cori, per dar supporto al Catanzaro impegnato nel quarto di finale playoff contro l’Albinoleffe. Dopo l’abbraccio di Giovino della scorsa settimana, dunque, una nuova dimostrazione di vicinanza alla squadra da parte della tifoseria giallorossa che ha raccolto l’appello della Curva Massimo Capraro colorando il piazzale dei botteghini di via Paglia nei minuti subito precedenti l’avvio della gara.

Resteranno lì per tutta la durata del match hanno fatto capire seguendo da lontano la sfida delle aquile contro i seriani. All’interno dell’impianto, sulle inferriate della Ovest, lo striscione d’incitamento: “Il vostro onorare la maglia l’orgoglio di noi ultras. Ora portateci nel calcio che ci spetta”. Alle 17.30 il calcio d’inizio: in palio la semifinale degli spareggi promozione. Sugli spalti anche il presidente della Lega Francesco Ghirelli.