La lametina Francesca Pia De Fazio campionessa italiana youth 75 kg

Francesca Pia De Fazio, 17 anni, di Lamezia Terme, è la nuova campionessa italiana della categoria Youth 75 kg di pugilato.

L’atleta, allenata dal maestro Ercole Morello della team Morello di Paola, ha partecipato ai campionati nazionali che si sono svolti a Roseto degli Abruzzi e che ha visto contendersi il titolo 126 pugili provenienti da tutta Italia.

La diciassettenne in finale ha vinto per ko nei confronti della rappresentante lombarda Giorgia Maniero che, a sua volta, aveva sconfitto la campionessa uscente, la campana Chiara Saraiello.

Un altro successo per l’atleta lametina, quindi, che lo scorso anno aveva ottenuto la medaglia di argento e nel 2019 è stata vice campionessa europea della categoria 64 kg. (ANSA).