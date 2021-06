Volley Soverato, ufficializzata la riconferma di coach Napolitano

Ufficializzata la riconferma di coach Napolitano, la società del presidente Matozzo comunica la permanenza a Soverato per la quarta stagione consecutiva della centrale Chiara Riparbelli, classe 1996. Una conferma importante, con la giocatrice di Mesagne che nella stagione conclusa da poco ha collezionato 26 presenze, 96 set giocati, realizzando 170 punti.

Un segnale di continuità, dunque, da parte del sodalizio di via Battisti che punterá nuovamente su un progetto giovane, con atlete che hanno voglia di sposare la causa del Volley Soverato. Chiara Riparbelli si è dichiarata naturalmente entusiasta di rimanere in Calabria e noi l’abbiamo raggiunta telefonicamente: “Restare a Soverato per la quarta stagione consecutiva per me è motivo di orgoglio; è un posto favoloso, dove si sta bene, dove la società ti fa veramente sentire come a casa tua. È la mia seconda casa ormai. Con lo staff guidato da coach Napolitano ho lavorato bene, c’è tanta serietà e qualità nel lavoro ed è anche per questo che rimango in Calabria, sicura della continuità del progetto da parte della società del presidente Matozzo. Non è stata una stagione semplice quella terminata qualche settimana fa, a causa del Covid 19 che ci ha interessato direttamente, e fermarsi, poi ripartire ha inciso notevolmente sul nostro cammino. Spero vivamente che si possano riaprire i palazzetti per avere la presenza del nostro meraviglioso pubblico. Sono sicura che anche il prossimo sarà un campionato dalle tante emozioni per noi e pere i tifosi biancorossi“.