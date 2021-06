Calcio dilettantistico, cambia la storia: nasce la Kennedy Aquile Catanzaro

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa della nuova società di calcio dilettantistico Kennedy Aquile Catanzaro nata dalla fusione di Kennedy e Aquile Catanzaro.

Un’aquila che emerge da una Kappa. L’aquila imperiale, di giallorosso vestita, mostra il becco immerso nel viola della storia del calcio dilettantistico. L’aquila splende sul cielo dei tre colli in un miscuglio di colori di importanza universale. L’aquila emoziona: figlia della Kappa storica della società sportiva più antica e conosciuta del capoluogo, la Kennedy. L’aquila impressiona: figlia della scuola calcio èlite che negli ultimi anni ha dipinto di giallorosso il federale di Sala investendolo del titolo di casa delle Aquile Catanzaro. E ora, ora sono insieme. Kennedy e Aquile Catanzaro sono una cosa soltanto. Apoteosi. La kappa viola che scende sul giallorosso e mostra sua maestà aquila imperiale: maestosa et fedelissima. Il meglio è insieme. Il massimo è insieme. Signore e signori, da oggi cambia per sempre la storia del calcio dilettantistico in città: nasce la Kennedy Aquile Catanzaro.

Nel nostro nuovo logo- magistralmente ideato e disegnato dal grafico Giovanni Audino- c’è l’inizio di una nuova era. Da oggi e per sempre, siamo Kennedy Aquile Catanzaro. Presto conoscerete organigramma e progetto di una scuola calcio destinata a scrivere pagine straordinarie dello sport più amato del mondo. Petto in fuori, ali aperte e becco che taglia l’aria: orgoglio ed entusiasmo, siamo la Kennedy Aquile Catanzaro. To be continued…