Bocce femminili, continua il sogno di Bocciofila Sala

Dopo un entusiasmante prima fase di campionato, con il girone vinto con una sola sconfitta subita, l’Asd Bocciofila Sala comincia con il piede giusto anche la fase playoff del campionato italiano femminile. Le ragazze del tecnico Francesco Bianco vincono la gara di andata dei quarti facendo valere il fattore campo con le salernitane della Enrico Millo per 6-2. Gara in discesa già dopo il primo turno, chiusa dalle catanzaresi sul 3-1: doppia affermazione di Sala nei set di terna mentre nell’altra pista l’esperta capitana Anna D’Elia porta a casa un set nell’individuale. Nel secondo turno praticamente senza errori la prova della coppia D’Elia – Lacroce che vince entrambi i set su Rescigno T. – Caputo, mentre sull’altro campo pennellata finale di Antonella Donato e Maria Iiritano. «È una vittoria importante contro una squadra solida. Le mie ragazze hanno dimostrato di essere maturate sul piano tecnico e psicologico e così abbiamo dimostrato di riuscire a giocare a buoni livelli. Ora ci tocca una gara di ritorno, sicuramente non facile, ma a questo punto dobbiamo mettercela tutta per raggiungere un traguardo prestigioso», questo il commento a fine gara di mister Bianco.

Asd Sala (CZ) – Asd Enrico Millo (SA) 6-2 (57-39)

Donato – Iiritano – Costa (1° set Lacroce) vs Rescigno G. – Parisi – Santoriello 8-4, 8-2; D’Elia vs Rescigno T. 8-6, 6-8; Iiritano – Donato vs Rescigno G. (2° set Santoriello) – Siglioccolo 8-6, 3-8; D’Elia – Lacroce vs Rescigno T. – Caputo 8-0, 8-5;

All. Sala: Francesco Bianco

All. E. Millo: Francesco Montuori

Direttore di gara: Eugenio Gaudio

Ritorno: sabato 12 giugno ore 14,30