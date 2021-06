Al meeting di Cosenza la Catanzaro Nuoto seconda nella categoria master

La diciottesima edizione del ‘’Meeting di Nuoto Citta’ di Cosenza’’, svoltasi giorno 4-5-6 giugno presso la piscina olimpionica di 50 metruudi Cosenza ha richiamato oltre 450 atleti provenienti da tutta la nostra Regione. L’ evento è stato organizzato dalla Cosenza Nuoto in collaborazione col Comitato Regionale Calabro della F.I.N.. Nella categoria Master, l’Asd Catanzaro Nuoto del presidente Antonino Lagonia, guidata dal coach e atleta Leonardo Fodero, ottiene un lusinghiero e brillante 2° posto dietro i padroni di casa dell’AQA Cosenza. Il podio cosi composto: 1° AQA COSENZA; 2° ASD CATANZARO NUOTO; 3° GRUPPO ATLETICO SPORTIVO; 4° NUOTO ANDREA MARIA-RC; 5° CALABRIA SWIM RACE; 6° ASD ANZIANOTTI NUOTO; 7° ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZIA TERME .Questi i risultati degli atleti dell’A.S.D. CATANZARO NUOTO:

ALFIERI Danilo-cat. M35(Med. d’Arg. 50 stile libero;Med. d’Oro 100 stile lib.; Med. D’Oro 400 stile libero);

MAREK Izabela-cat.M50(Med. di Bronzo 50 stile libero; Med. di Bronzo 50 dorso; Med. D’Oro 400 stile lib.);

MAZZUCA Marco cat.M65 (Med. d’Oro 50 stile lib.; Med. D’Oro 100 stile lib.; Med. D’Oro 400 stile libero);

CAPILLO Stellario cat. M60 (Med. d’Oro 100 Delfino; Med. D’Arg. 100 stile libero; Med. D’Argento 100 rana)

FODERO Leonardo cat.M45(Med. d’Oro 200 stile libero;Med. D’Oro;50 delfino; Med. D’Oro 400 stile libero);

VERALDI Cinzia cat.M50 (Med. D’Arg. 200 stile libero; Med. D’Arg.100 stile lib.; Med. D’Oro 400 stile lib.);

CASTALDO Arcangelo cat. M40(Med.di Bronzo 100 stile libero; Med. D’Argento 50 delfino);

LOSCAVO Francesco cat. M45 (Med. D’Argento 100 stile libero; Med. D’Argento 400 stile libero);

RHODIO Francesco cat. M45 (Med. Di Bronzo 100 stile libero);

RIZZUTI Antonio cat. M50 (Med. D’Argento 100 stile libero);

RIJILLO Pietro cat.M60 (Med. D’Oro 100 stile libero; Medaglia d’Argento 50 rana);

FABIANO Claudio cat.M65 (Med. D’Argento 100 stile libero; Medaglia d’Oro 50 rana);

ANOJA Giuseppe cat. M65 (Med,d’Oro 100 rana; Medaglia d’Argento 50 rana).

A render possibile questo eccezionale risultato di squadra, non da meno la prestazione di Sergio Sergi cat. M50,con la brillante performance di Marco Mazzuca che nei 400 stile libero conquista il Record Regionale cat. M65. Molto soddisfatto il presidente Lagonia-‘’ Nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo questi ragazzi continuano a stupire, manifestando grande coesione e condivisione verso questo meraviglioso sport’’ .

Questa invece le parole del coach Fodero‘’A parte l’ottimo risultato di squadra ottenuto che fa sempre piacere, credo che sia stato un ottimo test, dove ho tratto buone indicazioni in acqua da parte ragazzi, che come al solito non si sono risparmiati. Tenevo molto alla partecipazione in questa manifestazione perche’ per alcuni era la loro prima esperienza in vasca da 50 mt. ed era importante che si rendessero conto in acqua, che nuotar in vasca da 25 e in vasca da 50 mt. sono due parametri che hanno la loro diversita’ nel nuotato. Inoltre,al fine di migliorar la confidenza con la vasca, è stata un’ottima circostanza per tutti noi ‘’assaggiare’’ la stessa vasca, che ritroveremo il 10-11 Luglio in occassione dei Campionati Italiani Master’’.

A render ancor positivo questo weekend per l’Asd Catanzaro Nuoto’ è stato la partecipazione in acque libere delle atlete Alessandra Albanese e Claudia Frangella , le quali a Vulcano nell’isole Eolie, hanno nuotato prima il miglio e poi 3 km, con grande determinazione ottenendo brillanti risultati personali, inaugurando così la stagione anche in acque libere.