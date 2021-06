Cavallaro: ‘Entro il 30 giugno le domande per l’uso temporaneo del PalaGallo’

Scadrà il prossimo 30 giugno il termine di presentazione delle richieste per l’assegnazione in uso occasionale e temporaneo del PalaGallo, in località Corvo, per l’esercizio della pratica di discipline sportive, annualità 2021-22.

Lo rende noto l’assessore al ramo, Domenico Cavallaro, specificando che l’avviso pubblico, redatto dal settore, riguarda le attività di pallacanestro, pallavolo e calcio a cinque a livello agonistico, non competitivo, amatoriale, ricreativo e formativo.

L’utilizzo della struttura viene autorizzato nel rispetto delle modalità e delle tariffe, riportate dal Regolamento comunale per l’uso degli impianti sportivi. e dei protocolli di sicurezza legati all’emergenza covid. La domanda è consultabile dalla sezione trasparenza del portale (CLICCA QUI)