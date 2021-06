Volley donne serie A2, il Soverato ingaggia la schiacciatrice piemontese Simona Buffo

Volley Soverato attiva sul mercato. È di poche ore fa la firma sul contratto della schiacciatrice piemontese Simona Buffo che viene, dunque, ufficializzata dal sodalizio di via Battisti. Nata a Cuorgnè, classe 1998 con un’altezza di 181 cm, Simona Buffo arriva dall’Eurospin Pinerolo compagine che nel campionato concluso ha disputato la finale playoff promozione cedendo alla Megabox Vallefoglia. La nuova giocatrice del Soverato ha collezionato 34 presenze, disputando 102 set per un totale punti 130; si tratta di un’atleta che con la maglia del Pinerolo si è messa bene in mostra, disputando una stagione positiva come tutta la sua squadra.

Il presidente Matozzo, col direttore tecnico Vagliengo, hanno puntato su questa giovane atleta, ovviamente con placet di coach Napolitano, che vanta esperienze in questo campionato sia con Pinerolo, cinque stagioni di cui tre in A2, che con Lilliput Settimo Torinese dove ha giocato sia la B1 che l’A2. Raggiunta telefonicamente, alle prese con i suoi esami universitari, Simona ci ha gentilmente rilasciato le sei prime dichiarazioni da giocatrice biancorossa:” Sono contentissima della chiamata ricevuta dal Volley Soverato. Una nuova esperienza oltre le mura di casa che, grazie alle ottime referenze e al calore ricevuto da subito dal presidente Matozzo e dal suo staff, mi hanno portata affinché il mio “sì” fosse irremovibile! Sono curiosa di scoprire la realtà di Soverato, il posto e le persone che ne fanno parte; mi aspetto un anno dove si lavorerà tanto tecnicamente e tatticamente, riuscendo sicuramente a raggiungere obiettivi importanti (mi piace sognare in grande!!). Non vedo l’ora di conoscere tutti di persona e, nell’attesa, auguro a tutti buone vacanze, a presto”.