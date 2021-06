Catanzaro a caccia di talenti: nuovo polo tecnico esclusivo a Roma

La chiusura degli impianti sportivi ed il blocco delle attività dilettantistiche causa covid aveva a lungo tenuto celata la grande novità. Che però non è passata inosservata alla riapertura dei cancelli in quel di Roma, tra l’entusiasmo anche di qualche tifoso giallorosso “fuori frontiera”. Da novembre scorso, il Catanzaro ha il suo polo tecnico esclusivo nella capitale: è “Roma VIII”, in via di Tor Bella Monaca. Un’operazione promossa dal direttore dell’omonima scuola calcio romana Fabio Bartoli in accordo con il diggì delle aquile Diego Foresti – condivisa anche dai rispettivi presidenti Virzì e Noto – per far allevare nuovi talenti sul campo e farli convergere alla corte giallorossa.

L’IMPEGNO DELL’US – «Con Foresti ci siamo conosciuti quando era direttore generale della Viterbese e io ricoprivo lo stesso ruolo alla Polisportiva “Monti Cimini” – le parole di Bartoli – Dopo una lunga chiacchierata abbiamo constatato di avere un’idea comune sulla rilevanza da dare al settore giovanile nelle squadre di calcio e, così, abbiamo chiuso questo accordo. Eventuali investimenti economici – ha aggiunto – saranno concordati ma sempre indirizzati su formazione dei tecnici, scambi culturali, promozione del brand, tornei giovanili, scuola calcio, raduni e altre iniziative simili».

SCOUTING – Decisamente un buon passo avanti per il sodalizio di via Gioacchino da Fiore che già lo scorso anno aveva dimostrato di voler puntare forte sulla creazione di una rete di scouting sul territorio laziale con l’inserimento in organigramma e l’affidamento dell’incarico all’osservatore Emanuele Mochi.