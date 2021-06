Kart, ancora una vittoria per il campioncino Salvatore Giglio

Nella 3° prova di campionato regionale -Basilicata -campania zona 8 sul circuito molto difficile della pista “sunday club talao” di Laureana di Borrello il campioncino catanzarese di kart Salvatore Giglio ha dato nuovamente prova del suo talento. Dimostra ancora una volta la sua superiorita’ in pista, dopo una prova cronometrata che lo fa partire in griglia di partenza al 3° posto, per solo 0,065 centesimi.

In pre finale sicuro di voler far bene alla partenza con una staccata al limite alla prima curva riesce ad avere il meglio su 11 concorrenti e da quel momento aumenta la sua distanza sul diretto inseguitore che lo porta ad un distacco di circa 6 secondi.

Si dà quindi il via alla finale ed e’subito spettacolo. Dopo una partenza da manuale passa in testa alla prima curva, intanto nelle retrovie al secondo giro una serie di tamponamenti e 3 piloti escono subito di scena per fortuna senza conseguenze fisiche ed è subito bandiera rossa e viene fermata la gara.

Dopo circa un’ora d attesa in regime di slow in fila indiana, per circa 3 giri e si riparte ed èsubito battaglia , Giglio ostacolato da 2 doppiati perde la leadership ma vuole dimostrare ancora la sua superiorità’. Non solo sorpassa i 2 in un colpo solo ma con una staccata al limite alla fine del dritto riesce ad avere ragione sul primo facendo un tempo da qualifica tagliando per primo il traguardo.

Ai microfoni del dopo gara dichiara : sono contento del risultato raggiunto e ringrazio il team Montera-Racing e tutti gli sponsor che mi hanno permesso di gareggiare qui oggi e un ringraziamento speciale va, inoltre ad Antonio che mi da la forza e stimoli per affrontare la manifestazione”