Alfio Pelliccioni sarà il nuovo direttore sportivo del Catanzaro

Il dado è tratto: sarà Alfio Pelliccioni il nuovo direttore sportivo del Catanzaro. Attesa già nei giorni scorsi, rimandata di ora in ora per i confronti incessanti che hanno movimentato l’ultima settimana in via Giocchino da Fiore, la fumata bianca è arrivata nella tarda mattinata di oggi. Per l’ex diesse del Cesena un contratto fino a giugno prossimo: la presentazione ufficiale è attesa per l’inizio della prossima settimana.

L’IDENTIKIT – Classe ’55, sammarinese di nascita, con in curriculum una sola esperienza al sud: quella di Monopoli nella stagione 2017/18 terminata con un lusinghiero sesto posto per i pugliesi allenati da Scienza. Quattro le stagioni precedenti a Mantova, un passaggio anche a Santarcangelo, e nel 2010 la storica promozione in B con il Portogruaro: la più prestigiosa, forse, delle nove totali conquistate. Fino a giugno scorso alla guida del rinato Cesena, da mesi era tornato in Puglia nelle vesti di consulente del presidente biancoverde. Ora l’avventura giallorossa alla corte di Noto, in triade con Foresti e Calabro.