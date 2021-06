I giallorossi ed il “mercato capovolto”. Il restyling inizia dall’attacco

L’annuncio dell’accordo trovato con Alfio Pelliccioni per la poltrona di diesse ha di fatto chiuso il primo cerchio. Altri due però si sono aperti ora per il Catanzaro con le diciture chiare del mercato da una parte e del ritiro dall’altra. L’appuntamento già fissato per lunedì con il dirigente sammarinese – firma e chissà pure prime dichiarazioni in via Gioacchino da Fiore – sarà la prima occasione per un confronto in merito tra tutte le tutte le componenti societarie: scatterà lì, ufficialmente, la seconda fase della corsa al futuro. Per la quale comunque sembrano già chiari gli orientamenti.

MERCATO CAPOVOLTO – Si partirà subito forte assecondando i desideri di Calabro e cercando di mettergli a disposizione quanto prima le pedine richieste. Dovrebbe per questo svilupparsi un mercato “capovolto” rispetto agli ultimi vissuti con le operazioni più impegnative messe in cima alla lista delle priorità da sbrigare nell’immediato ed il contorno lasciato per il momento in secondo piano. Facile dunque che cominci dall’attacco il restyling giallorosso, con l’assalto agli obiettivi principe della sessione Vano e Marotta.

PROGRAMMANDO IL FUTURO – Una scelta ponderata ed alla lunga intelligente per evitare di ripetere le mosse dello scorso anno quando in ritiro l’allenatore pugliese si trovò solo esuberi a mezzo (o nullo) servizio, una manciata di reduci della stagione precedente (perlopiù rincalzi) , ed un esercito di ragazzini della Primavera assoldati per farcire le fila. Il programma per la nuova stagione è stato grosso modo già abbozzato: si dovrebbe partire il 19 luglio, ancora una volta a Moccone, con qualche variazione di sostanza anche nello staff.

Nuovo allenatore dei portieri sarà Pasquale Visconti – prenderà il posto di Tonino Mirarchi – e sarà una novità anche il match-analyst – non sarà Luigi Gemelli – destinato a lavorare a stretto contatto con Calabro e Villa.