Calcio Eccellenza, è il giorno di Sersale-Sambiase. In palio la serie D

O dentro o fuori. La dura legge del calcio ruba la scena allo stadio comunale “Ferrarizzi” di Sersale: qui è tempo di verdetti inconfutabili. L’attesa è spasmodica per la finale dei play off che indicherà già oggi pomeriggio, ore 15,30, la squadra regina del campionato di Eccellenza: l’Asd Sersale o il Sambiase.

Tutt’ e due le squadre arrivano all’appuntamento da imbattute nel mini-torneo organizzato per via della pandemia; tutt’ e due le squadre, nonostante assenze e squalifiche, hanno i numeri per vincere e convincere. Sersale, presidenti Ettore Gallo e Giuseppe Schipani, ha il vantaggio di due risultati su tre e gioca tra le mura amiche, ma il Sambiase di Danilo Fanello ha dimostrato di saper giocare a calcio e punterà senza indugi alla vittoria, senza calcoli, senza lasciar nulla di intentato.

Non sarà un’impresa semplice per i sambiasini perché Salvatore Scalise e compagni, ben guidati dall’allenatore Giuseppe Saladino, sanno coniugare esperienza e talento, conoscono già la strada che porta alla serie D e sono sostenuti, nel rispetto delle restrizioni, da un intero paese e anche da sostenitori dei comuni vicini. Qui a Sersale, grazie a un connubio vincente tra dirigenza, sponsor, sostenitori e amministratori, il calcio non è solo una palla che rotola, ma è viatico di opportunità anche sociali ed economiche. La Città di Sersale sogna di tornare dove è già stata e dove ha lasciato un bel ricordo per virtù e disciplina: la serie D.