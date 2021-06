Calcio, Sambiase in D: le congratulazioni del Catanzaro Calcio

L’US Catanzaro 1929, con in testa il presidente Floriano Noto, si congratula con la dirigenza, gli atleti e i supporter dell’ASD Sambiase per l’eccezionale risultato sportivo raggiunto con la promozione in Serie D. I complimenti vanno anche all’ASD Sersale che, nonostante la sconfitta in finale, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per provare il salto di categoria il prossimo anno.