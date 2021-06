Tennis serie D, finisce a Reggio la corsa promozione della Calabria swim race

Finisce la corsa play off della Calabria Swim Race per accedere al campionato di serie C. La trasferta di Reggio Calabria è risultata determinante per decretare l’eliminazione del club giallorosso dalla finale regionale. Il risultato 3-1 lascia l’amaro in bocca in casa giallorossa e conferma la maledizione play off anche per il tennis catanzarese. Non sono bastate le prestazione di Fabio Grillo e Marcello Lanciano, che nonostante la buona prova, si arrendono rispettivamente contro Marra (6-4, 3-6, 3-6) e Cesare D’Agostino (6-4, 5-7, 3-0 rit). Il gran caldo ed una condizione atletica approssimativa, visti gli infortuni che hanno falcidiato in settimana la compagine catanzarese, non hanno consentito ad entrambi i giallorossi, recuperati in extremis, di mantenere la stessa iniziale intensità per l’intera durata della contesa. Alla distanza, dopo la sconfitta nei primi due set, i giovani Marra e D’Agostino hanno portato la formazione locale, trascinata da un pubblico delle grandi occasioni, sul doppio vantaggio.

Nel terzo incontro individuale con una prestazione maiuscola sotto il profilo caratteriale e tecnico, il giallorosso Andrea Trapani, annichilisce il reggino Reitano in due set (6-0, 6-1) riaprendo di fatto la gara. Si arriva al doppio finale con i catanzaresi che si affidano alla coppia esperta Davide Astorino- Fabio Grillo ed a contendere il passaggio del turno ai locali D’Agostino – Zumbo.

Sul punteggio di parità dopo i primi due set (4-6, 6-1) con un breve passaggio a vuoto nel primo set pagato caro dai giallorossi, si giunge al tie-break finale dove la formazione di casa con due colpi d’alta scuola di Cesare D’Agostino, un lusso per la categoria, vince l’interminabile match (7-10) ed il passaggio del turno. Festeggia il pubblico presente e la formazione locale, per i giallorossi un sconfitta che brucia e sancisce la fine del sogno promozione.