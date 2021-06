Catanzaro Calcio, forse al Ceravolo la gara di Coppa Italia col Como dell’8 agosto

Quel ramo del lago di Como. Ci si immaginava dovesse partire proprio lì la stagione ufficiale del Catanzaro con i lariani neopromossi in B primi avversari dell’anno e la Coppa Italia maggiore primo banco di prova per Calabro ed i suoi. Ci si immaginava un ritorno in Lombardia dopo il precedente di maggio contro l’Albinoleffe ai playoff e solo ieri, in conferenza stampa, il presidente Noto aveva evidenziato le difficoltà logistiche di un trasferimento nella settimana di ferragosto.

«Niente posti in aereo, si va in treno» aveva detto, e buona notte al secchio. Così non sarà invece per le aquile che visti i lavori di adeguamento impianto ancora non terminati al “Sinigaglia” – aumento posti nelle tribune e rifacimento manto in forma ibrida – si sono visti recapitare nelle ultime ore una richiesta di disponibilità all’inversione di campo da parte del club lombardo. Si dovrebbe dunque giocare al “Ceravolo” domenica 8 agosto: attesa nei prossimi giorni l’ufficialità.