Catanzaro calcio, depositata tutta la documentazione per l’iscrizione al campionato

La società US Catanzaro rende noto di avere formalizzato la richiesta di iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione 2021-2022, ottemperando sia al pagamento delle quote associativa e partecipativa, sia al deposito della fideiussione di 350mila euro, con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista del 28 giugno.

Parallelamente la società ha ottemperato al rinnovo delle licenze nazionali presso la Figc, inviando alla Covisoc entro le scadenze del 31 maggio e del 28 giugno tutta documentazione relativa al regolare pagamento di emolumenti, contributi, ritenute e iva.

Dopo le verifiche degli organi di controllo – la Covisoc e la Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi – il prossimo 8 luglio sarà comunicato l’elenco delle squadre iscritte al campionato.