Catanzaro Calcio, una iniziativa per il cinquantenario della prima serie A. Sarà presentata mercoledì alla stampa

Cinquant’anni. Sono trascorsi cinquant’anni da quel 27 giugno 1971 quando, per la prima volta, la Calabria fu promossa in serie A. Merito del Catanzaro che, grazie allo spareggio vinto contro il Bari, ottenne un successo sportivo che riscattava un’intera regione. Una data indelebile nella storia giallorossa che l’attuale dirigenza dell’US Catanzaro vuole celebrare. È per questo che il prossimo mercoledì 30 giugno, alle ore 18:00, allo stadio “Ceravolo”, il presidente Floriano Noto incontrerà la stampa. Sarà l’occasione per presentare una iniziativa legata all’evento.