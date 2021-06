Aria condizionata e cellulare bollente, la domenica di lavoro di Alfio Pelliccioni

L’aria condizionata dell’ufficio sparata in faccia, ad ammazzare il caldo che fuori dalla porta picchia duro. E tanti fogli sulla scrivania, ognuno con una nota sopra: un nome, un contatto o l’appunto di qualche passaggio da fare. Mancano solo quattro giorni all’avvio ufficiale del mercato e serve fare ordine. Alfio Pelliccioni questo lo sa: perciò non si è allontanato da Catanzaro per il weekend preferendo la compagnia frenetica del cellulare al relax più silenzioso da spiaggia. Quattro giorni e si partirà e quei foglietti sparsi ora sulla scrivania del nuovo ufficio costituiranno la mappa di navigazione del Catanzaro sul mercato.

APPUNTI D’ATTACCO

Da uno di essi accartocciato si legge il nome di Alessandro Marotta – operazione complicata dopo l’inserimento del Modena, da considerarsi ormai di difficile riapertura – ma tanti altri sono stati appiccicati in successione sotto, marcati da un tratto deciso che ne tradisce la solida rete già sviluppata. Non ci si perde mica, al primo no: si ringrazia e si va avanti. Giuseppe Fella dell’Avellino, Enej Jelenič del Padova – con Calabro già a Carpi – Federico Vázquez della Virtus Francavilla e Michele Vano del Verona le principali alternative individuate per il reparto avanzato. Ma si segue anche Gabriele Bernardotto che bene ha fatto alla corte di Braglia e prima ancora a Vibo.

APPUNTI DI MEZZO

È necessario scartabellare un po’, richiudere l’agenda degli appuntamenti già fissati, ed ecco che saltano fuori pure gli appunti di centrocampo e difesa. Mischiati, tenuti insieme da graffette. Il nome dell’ex Cosenza Davide Petrucci è sul primo foglio, pure evidenziato tanto l’interesse manifestato da Calabro – ha richieste dalla B ma si proverà comunque a portarlo a casa per sistemare la mediana, chissà inaugurando proprio con lui la sessione degli arrivi – subito dietro, in assonanza, si trovano quelli con i nomi dei compagni rossoblu Daniele Sciaudone e Matteo Legittimo.

Nomi con il punto interrogativo accanto

Intrigano ma hanno un punto interrogativo accanto: come per Giuseppe Zampano della Reggiana bisognerà valutare bene l’indice di fattibilità per non inserirsi in corse lunghe ed alla lunga pure ardue. Il filo conduttore del lavoro da fare si vede chiaramente nella selva di carte che pure il getto del condizionatore si diverte a far ballare. Passato il weekend di riposo – per gli altri, ovvio, non per Alfio Pelliccioni – si potrà dare il via alla navigazione