Associazione Catanzaro nel Pallone: “27 giugno, data indimenticabile per i colori giallorossi”

Oggi 27 giugno, – scrive Vincenzo Minicelli dell’Associazione Catanzaro nel Pallone – una data che quelli della mia età e col sangue Giallorosso non potranno mai dimenticare, eppure sono passati 50 anni dal quel pomeriggio al San Paolo di Napoli – Catanzaro 1 Bari 0 Angelo Mammi all’81° scrive la Storia

Il Catanzaro e la Calabria entrano per la prima volta nell’olimpo del Calcio Italiano…un riscatto politico/sociale di una terra derubata e bistrattata.

Fu un evento miracoloso e straordinario per quanto fosse impensabile si potesse mai realizzare, eppure era successo, era realtà, il Catanzaro era in Serie A.

Ora mi domando e dico, com’è possibile che la nostra classe politica abbia potuto dimenticare tutto questo?

Per questi eroi non hanno mai trovato il tempo per commemorarli come avrebbero meritato?

Solo L’associazione Catanzaro nel Pallone, di cui mi pregio di essere Presidente, ha dimostrato la giusta sensibilità e il giusto attaccamento a questi colori, dieci anni fa festeggiò con tutta la squadra di quell’impresa facendosi carico tutto il peso (soldi e tempo) dell’organizzazione portando e ospitando dopo 40 anni ben 16 calciatori e solo Dio lo sa come ci siamo riusciti.

Per questo non finirò mai di ringraziare tutti i mie collaboratori (De Luca, Talarico, Cittadino, Della Torre e Lo Giudice) che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione.

Saremo ancora noi dell’associazione Catanzaro nel Pallone a festeggiare stasera al Lido Da da da , se pure in forma ristretta questa storica ricorrenza.