Calcio, 50 anni fa lo spareggio della prima serie A del Catanzaro. Il videoracconto

Cinquant’anni fa la prima promozione di serie A del Catanzaro. Era il 27 giugno 1971: il Catanzaro di Seghedoni grazie al successo per 1-0 sul Bari (gol di Mammì) sul neutro del San Paolo di Napoli si assicurava un anno nel calcio che conta, la possibilità di misurarsi con le big dell’epoca.

Un momento di riscatto anche sociale per una regione, non solo per una città. In alto una breve videoretrospettiva di quello storico spareggio: la trasferta, la partita, la festa.

Foto e immagini d’epoca, il tutto curato da Sergio Dragone, scrittore, giornalista e da sempre profondo conoscitore delle vicende giallorosse di ogni tempo.