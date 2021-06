Meeting regionale, vince la Bocciofila Corvo

La società bocciofila Corvo, (presidente Rino Rotundo) ha organizzato una gara di bocce denominata “ 4° Meeting regionale di bocce , per 64 formazioni, in realtà superate a 140 formazioni. Le fasi eliminatorie di categoria “C”, si sono disputate il 26 giugno nei vari territori provinciali della Calabria, per evitare assembramenti, sulle piste di gioco del comitato provinciale di Catanzaro, in quanto la suddetta categoria rappresenta un numero maggiore di iscritti.

Ciò è stato anche sperimentato come fattore positivo, per evitare inutili spostamenti sul territorio regionale . penalizzato rispetto alle città del nord per le distanze tra province stesse. Le altre categorie la “B” e la “A, essendo di numero inferiore hanno disputato le fasi eliminatorie, la domenica mattina del 27 giugno, e le fasi finali si sono tenute al Corvo presso la società organizzatrice, con l’ ingresso al pubblico controllato e ripartito bene nel capannone ampio , e lo stesso presso la società vicino Isonzo. Sono state rispettate le normative Covid, con efficacia ed efficienza. Ha diretto la gara

L’arbitro regionale Vincenzo Valentino.

La classifica ha visto al primo posto Saverio Rotundo, della bocciofila Corvo (CZ), al secondo posto Codamo Giuseppe della società Borgia(CZ), al terzo posto Rotundo Piero delle bocciofila Sala(CZ), al quarto posto, Algieri Salvatore della bocciofila Acri (CS).