Mercato Uesse: idea Giovinco, Legittimo più vicino

Per ora è solo un’idea, nulla di più. Basata sul cuore e la voglia di tornare a vestire il giallorosso da una parte, sull’esigenza di alzare il livello della qualità e mettere dentro più frecce d’attacco possibili dall’altra. Un’idea, anche romantica per certi versi, da

capire quanto vantaggiosa e come inseribile nel quadro delle strategie generali già tracciate. Sta di fatto che il nome di Giuseppe Giovinco è tornato a circolare nell’ambiente Catanzaro: quattro anni dopo la prima volta, spinto anche dalla stagione super vissuta dal numero dieci a Renate. Trentadue presenze, cinque reti ed un contributo importante nella corsa playoff dei neroblu, stoppata a fatica dalla corazzata Padova. Il contratto con i brianzoli è in scadenza a fine giugno ed un primo approccio con i nuovi vertici ed il mister già c’è stato. Si vedrà nei prossimi giorni se diventerà qualcosa in più: per ora c’è l’idea e quella conta.

LEGITTIMO PIÙ VICINO? – Si tratterebbe comunque di un’operazione di contorno rispetto a quelle più calde in queste ore. Per Matteo Legittimo sembra farsi sempre più concreta la possibilità di un trasferimento in giallorosso – con lui Calabro potrebbe contare su un reparto arretrato di assoluto livello composto anche da Fazio e Martinelli in attesa del ritorno di Scognamillo – mentre sulla strada che conduce a Davide Petrucci si sarebbero intromesse Ternana, Perugia e Cremonese. Per l’attacco, sfumato Marotta, è diventato Michele Vano l’obiettivo numero uno ma si lavora anche per Giuseppe Fella con la formula del prestito da Salerno.