Atletica su strada, Regionali master: podio di categoria per Antonio Gualtieri

Formazione ridotta, risultati lusinghieri. Ottengono un sesto posto su 13 team ai nastri partenza i podisti della Run for Catanzaro alla Corrinfiore, corsa sui 10 chilometri disputata nei giorni scorsi a San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza prima prova dei campionati regionali master a squadre su strada che si disputa su 9 prove calendarizzate tra il 27 giugno e il 24 ottobre.

Nella graduatoria finale della tappa in vetta la Libertas Lamezia, davanti a due società cosentine: la Cosenza k42 e la Marathon Cosenza. Tornando al team giallorosso del presidente Benefico, sei runner in gara diversi forfait, da segnalare in particolare la performance di Antonio Gualtieri detto il Brasiliano, pugile professionista con l’hobby dell’atletica che ottiene un podio di categoria tra gli over 35 e un ottavo posto assoluto.

Top 10 di categoria anche per l’Sm 65 Antonio Capicotto (quinto), e l’ottava piazza di Salvatore Sottile (sm35). Undicesimi posti per Pierluigi Iuliano e Francesco Benefico (rispettivamente Sm 40 ed Sm50) tredicesima per Antonio Veraldi (ancora Sm40). Con il campionato regionale master si torna in gara il 25 luglio a San Pietro a Maida. In programma il Memorial De Sando.