Catanzaro Calcio: chi viene e chi va. I dubbi delle corsie laterali

Revisione binari. C’è anche questo cartello tra i tanti di lavori in corso piazzati in casa Catanzaro in questa fase. Una revisione che sa tanto di rivoluzione per i giallorossi pronti – tra fogli di via già recapitati e scadenze lasciate cadere senza aperture di rinnovo – a liberare più di una casella sulle corsie laterali per consegnare a Calabro forze nuove e più idonee al suo scacchiere.

PORTE GIREVOLI – A sinistra come a destra saranno porte girevoli. Ed il primo a spingerle in uscita sarà Sergio Contessa il cui contratto non verrà prolungato dopo due stagioni altalenanti. Fiducia che verrà invece confermata su quel lato ad Antonio Porcino, giunto a gennaio alla corte di Calabro e con ancora un anno di accordo. A riempire il vuoto lasciato dal pugliese ci penserà Alberto Tentardini – classe 96, in uscita di Teramo – già formalmente bloccato dal club di via Gioacchino da Fiore con un biennale. Addirittura più profondo il maquillage annunciato sulla destra dove nemmeno Desiderio Garufo dovrebbe guadagnare la conferma. Sembrava si andasse in questa direzione nei giorni scorsi – con la formula del prestito dalla Reggina tramutabile in un titolo definitivo – ma un tentennamento nelle ultime ore avrebbe congelato prima ed archiviato poi la pratica. Non dovrebbe farsene più nulla. Chi certamente non sarà a disposizione di Calabro è Luca Baldassin la cui volontà, dopo una sola stagione in giallorosso, nonostante il contratto ancora in essere, sarebbe quella di avvicinarsi a casa.

Una defezione pesante a giudicare da quanto offerto dall’ex Viterbese nella parte finale della stagione e dalla duttilità tattica offerta: per sostituirlo si andrà su elementi abituati a muoversi anche sulla trequarti. C’è poi il nodo Giacomo Casoli formalmente fuori dai piani ed in scadenza, lasciato a decantare in attesa di sviluppi. Su quella fascia Calabro vorrebbe inserire un elemento ben più offensivo ed il primo nome sul taccuino del diesse Pelliccioni è quello di Enej Jelenič, ventottenne istriano del Padova, punta esterna adattabile come quinto di spinta in mediana. Il discorso sarebbe già in fase avanzata per lui: nei prossimi giorni si proverà la stretta. Così come per Legittimo in difesa – sul tavolo c’è una proposta di biennale e si attende il sì definitivo – più complicato invece in mediana il discorso per Petrucci – nel mirino di più club cadetti.