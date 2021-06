Catanzaro, Tentardini e Legittimo colpi in canna. Attesa Petrucci

Un affare pressoché chiuso: Alberto Tentardini, laterale di fresco liberatosi dal Teramo, convinto con un biennale ed atteso in città già per la prossima settimana.

Un altro che pare viaggiare fortissimo verso il traguardo e che sancirebbe un rinforzo ulteriore per la migliore difesa del torneo scorso: Matteo Legittimo, lo scorso anno a Cosenza, anche lui da innestare per due stagioni nell’ossatura di base.

Questi i colpi che il Catanzaro spera di ufficializzare nelle prossime ore per inaugurare il suo mercato in entrata.

In attesa di capire come evolverà invece la corsa a Davide Petrucci, obiettivo principale di Calabro per sistemare la mediana, finito però nel mirino anche del Pordenone oltre che della Ternana, della Cremonese e del Perugia.

Arduo riuscire a strapparlo a tanta concorrenza ma l’offerta giallorossa non ha nulla da invidiare e se su questo si baserà la scelta del ragazzo uno spiraglio potrà comunque essere sfruttato.

IN USCITA – Ma non solo in entrata ci si concentra in queste ore: anche in uscita, tra grossi calibri da piazzare altrove perché dichiaratamente fuori dal progetto e giovani di ritorno a cui dare maggiore spazio per maturare.

Il primo è il caso di Di Piazza, tornato dal prestito al Catania ma con già i bagagli in mano in attesa di nuova destinazione: lo start ufficiale del mercato previsto per domani darà i via alle trattative e si vedrà dove la punta di Partinico proseguirà il viaggio; per ora, per lui, solo sondaggi da club di seconda fascia, opzioni nemmeno prese in considerazione.

Sull’altro piano invece si colloca Emmanuele Salines che le aquile avevano liberato a gennaio all’Ostia Mare – ottima la sua seconda parte di stagione nel Lazio – con la promessa di riparlarne poi a fine stagione.

«Il ragazzo ha fatto bene nei mesi scorsi – le parole dell’agente Cefaly – La rescissione era l’unica via per potergli consentire di giocare a gennaio; ora decideremo di comune accordo se rientrerà in giallorosso o andrà in qualche società amica. Di sicuro – ha sottolineato – il Catanzaro avrà la priorità».