Catanzaro Calcio, Petrucci cosa sceglie? E spunta Calapai

La B da subito o un progetto ambizioso per tentare di raggiungerla in un anno. Il bivio è lì, proprio di fronte. E Davide Petrucci fa il pendolo con il pensiero, avvicinandosi alla prima via – che vorrebbe dire Perugia – per poi ritrarsi e farsi intrigare dalla seconda che invece lo porterebbe dritto a Catanzaro, con un ingaggio forse pure superiore. Temporeggia, soppesa.

E ai giallorossi non resta che inseguire sulle montagne russe le quotazioni dell’affare – che sarebbe importantissimo – dalla discesa per il sì delle scorse ore alla ripida salita di quelle attuali. Nulla è ancora definitivamente deciso. Ma il borsino di oggi pare segnare la prima opzione come quella più calda.

SPERANZE ED ALTERNATIVE – In via Gioacchino da Fiore comunque non si molla la presa su di lui, consapevoli dell’alto gradimento da parte di Calabro e del valore specifico che tale operazione avrebbe nella campagna di rafforzamento. Un innesto eventualmente da prima fascia. Ma ci si cautela anche ed il nome più gettonato per l’alternativa resta quello di Federico Carraro della FeralpiSalò – trentaquattro presenze, un gol lo scorso anno con i verdeblu – a cui si è aggiunto nelle ultime ore anche quello dell’ex Carlo De Risio, ora al Bari. Stessi ragionamenti vengono fatti per la fascia laterale con Enej Jelenic del Padova in pole nella lista dei desideri, operazione però ancora non decollata. Un sondaggio è stato fatto per questo anche per Luca Calapai che, come Welbeck, potrebbe rappresentare un’occasione in uscita da Catania.