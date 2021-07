Celebrazioni cinquant’anni dalla prima promozione del Catanzaro in Serie A: consiglieri s’impegnano

Nella bagarre in cui si è svolto l’ultimo Consiglio comunale è passata quasi sotto silenzio la presentazione di una mozione che chiede al sindaco e all’Amministrazione comunale di organizzare un’adeguata festa di anniversario per il cinquantesimo della prima storica promozione del Catanzaro in serie A. Sono una quindicina i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, che hanno sottoscritto la mozione, primo firmatario Sergio Costanzo.

“Premesso che i 27 giugno scorso – recita la mozione – è caduto il cinquantesimo anniversario della prima e storica promozione dell’US Catanzaro in Serie A, avvenimento che ha rappresentato un alto valore simbolico per la Città e l’intera Calabria; che l’US Catanzaro ha annunciato una serie di iniziative volte a celebrare quell’evento e a rilanciare così la valenza sociale dello sport nella città di Catanzaro, nonché il ruolo insostituibile del club cittadino nella società cittadina; che l’Amministrazione comunale ha il dovere morale di rafforzare la memoria storica cittadina in ogni ambito, anche quello sportivo, e non può rimanere estranea in tali occasioni; il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e l’Assessore allo Sport a sostenere direttamente le manifestazioni che l’US Catanzaro ha programmato per celebrare il mezzo secolo dalla prima promozione in Serie A nella consapevolezza che tali celebrazioni non sono un vuoto esercizio di nostalgia, bensì uno stimolo verso le nuove generazioni perché affermino i valori dello sport, della lealtà, dell’attaccamento ai colori della squadra e della Città”.

Nel Consiglio di ieri in effetti qualche accenno è stato fatto all’occasione, un’eco della sollecitazione pervenuta dal basso e da qualche associazione cittadina che aveva espresso rammarico per la mancata attivazione di qualche forma di celebrazione.

Naturalmente, occorre sempre avere riguardo per il presente storico con la necessità di preservare il relativo stato di tranquillità epidemica che stiamo attraversando. Ora che il Paese e la Città hanno ripreso con speranza e vigore ad assaporare il gusto della normalità, siamo sicuri che l’Amministrazione comunale darà seguito positivo all’iniziativa dei consiglieri firmatari della mozione.