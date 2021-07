Evacuo: “Ho 39 anni e so come vanno le cose. Nessun rammarico e una valigia carica di emozioni”

Una fotografia che solo a guardarla verrebbe voglia di urlare dalla gioia. Ed una maglia a lungo sognata, inseguita testardamente, finalmente indossata per la corsa più bella della carriera. È tempo di preparare i bagagli per Felice Evacuo: di raccogliere tutto ciò che l’esperienza di Catanzaro ha saputo regalargli in nove mesi per ficcarlo in borsa e partire per una nuova avventura. La valigia sul letto – “quella di un lungo viaggio” probabilmente – e nessun rancore per i titoli di coda, semmai l’amarezza – «vera, forte» – di non aver potuto tener fede ad una promessa fatta l’estate scorsa.

IL SOGNO, POI IL RISVEGLIO

«Stai tranquillo, Ciccio: vengo e ti faccio salire in B» il messaggio recapitato all’amico di sempre Corapi al momento dello sbarco. E un po’ si era pure convinto di potercela fare in primavera, quando le aquile giravano a mille e vincevano anche grazie a qualche suo gol il duello a distanza con l’Avellino per il secondo posto. Poi, il patatrac degli spareggi, il risveglio dal sogno. «Abbiamo fatto un ottimo campionato ma un brutto playoff – l’analisi di oggi, a mente fredda – non siamo riusciti a raccogliere quanto seminato durante l’anno e questo dispiace. Non è semplice trovare una causa all’eliminazione, forse lo stacco tra fine campionato e l’inizio delle gare secche; di certo non ci siamo fatti trovare pronti come si doveva al dentro o fuori».

NESSUN RANCORE

Delusione finale a parte però il giro di giostra sui tre colli non è stato troppo avaro di soddisfazioni per lui. «E’ stata una bella avventura che avrei voluto però vivere in un momento diverso e a pieno con i tifosi. Il mancato rinnovo? Ci sta che il club faccia le proprie scelte, in fondo ho trentanove anni e certe cose le so. Davvero nessun rammarico – assicura – volevo giocare in una piazza calorosa e che puntava a vincere, ora ne cercherò un’altra con le stesse caratteristiche». Sempre tra i Pro, ovviamente, per cercare di migliorare anche il record di marcature fatto segnare al “Ceravolo”.

DUECENTO VOLTE FELICE

E qui, appunto, quella foto con tutto il gruppo che lo abbraccia dopo la vittoria con il Bari e quella maglia indossata dopo il gol numero duecento tra i professionisti: da riporre con cura, in cima a tutto, tra i ricordi più cari. «Se ci ripenso sale ancora l’emozione – racconta – Dal punto di vista personale è un traguardo importante ed è stato bello raggiungerlo con un club glorioso come il Catanzaro. Segnare così tanto non è facile: quel gol lo aspettavo da tempo e quando è arrivato sono esploso a correre».

LA VIA È TRACCIATA

Resterà questa immagine di lui anche nell’ambiente giallorosso. Insieme a quella dell’esultanza rabbiosa dopo il gol segnato al Foggia, gigantografata ed appesa nella sala stampa dello stadio. «Non sta a me dare consigli per l’anno prossimo – aggiunge – posso solo dire che le cose qui si stanno facendo con criterio e già lo scorso anno si è dimostrato di potersela giocare con tutti. L’esempio da seguire deve essere quello della Ternana che ha costruito nel tempo, innestano elementi di sempre maggiore qualità, ed alla fine ha stravinto. Meritatamente». Ci si proverà di nuovo l’anno prossimo, senza di lui e con chissà chi a raccoglierne l’eredità: in un viaggio continuo, tra valigie che si aprono e si chiudono.