Arbitri: Franco Falvo responsabile della commissione tecnica nazionale Aia-Figc per la Can 5

Il consigliere comunale Antonio Angotti si è congratulato con il presidente della sezione Aia di Catanzaro, Franco Falvo, nominato responsabile della commissione tecnica nazionale Aia-Figc per la Can 5.

“Ancora una volta – ha detto Angotti – Falvo dimostra la sua grande autorevolezza nel panorama arbitrale italiano ottenendo uno degli incarichi più prestigiosi nel settore a livello nazionale. La sua nomina in qualità di responsabile della commissione tecnica nazionale per la Can 5 è un vanto per la città di Catanzaro e per tutta la Calabria, oltre a riempire d’orgoglio chi, come me, conosce Franco da decenni e sa bene quanta passione abbia riversato nell’Associazione italiana arbitri.

L’incarico conferitogli dal nuovo presidente nazionale Trentalange si inserisce nel lungo solco di riconoscimenti ricevuti da Falvo, dalla presidenza regionale del Cra Calabria al ruolo di vicecommissario della commissione arbitri nazionale di calcio a 5, dalle onorificenze di cavaliere della Repubblica alle stelle di bronzo e d’argento al merito sportivo del Coni fino alla certificazione, nel 2018, della “sua” sezione come una delle migliori d’Italia. Le competenze di Franco Falvo meritano applausi”.