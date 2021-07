Catanzaro Calcio, visite mediche per Tentardini primo nuovo arrivato

Il primo a sbarcare in città, il primo a sottoporsi alle visite mediche di rito, il primo probabilmente ad essere annunciato nelle prossime ore. E’ con Alberto Tentardini che il Catanzaro aprirà ufficialmente la fase delle ufficializzazioni di mercato. Il laterale ex Teramo ha quest’oggi mosso i primi passi verso il giallorosso – il check medico, appunto, poi una capatina in sede – perfezionando l’accordo che lo legherà alle aquile per due stagioni a partire dalla prossima. Un rinforzo utile a sinistra per Calabro – che con il mancato rinnovo di Contessa aveva perso un luogotenente affidabile su quella corsia – un concorrente di gamba per Porcino – chiamato almeno sulla carta a partire un passo avanti nelle gerarchie del ruolo. La sfilata di volti nuovi continuerà per tutta la settimana: già domani dovrebbe essere il giorno di Francesco Bombagi – accordo chiuso, biennale – e via di ruota anche degli altri obiettivi centrati, Matteo Legittimo e Simone De Santis per la difesa, Nana Welbeck per la mediana.

SI LAVORA – Capitoli chiusi, questi. Altri invece restano ancora aperti per i giallorossi con il diesse Pelliccioni, a Rimini, indaffarato negli incastri. Chiara la virata su Federico Vazquez in avanti: l’accordo con l’argentino c’è, il placet alla cessione da parte della Virtus Francavilla pure, ma i pugliesi starebbero attendendo un’offerta formale dalle aquile – come quelle già giunte da altri club – per liberarlo prima della scadenza contrattuale. La sensazione è che l’operazione andrà comunque in porto e per Calabro sarà il primo innesto offensivo di rilievo. Per gli altri tasselli d’attacco resta forte il pressing su Pietro Cianci – nelle ultime ore però si è fatta strada l’ipotesi di una sua conferma a Bari – mentre sembrerebbe allontanarsi la possibilità di arrivare a Michele Vano del Verona. Discorso opposto per Gabriele Rolando per il quale si avvicina la possibilità di un trasferimento in prestito: la Reggina lo ha inserito nella lista degli esuberi da piazzare – gli rimane un altro anno in amaranto – e nonostante i sondaggi da parte del Pescara la pista Catanzaro rimane la più calda.