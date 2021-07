Un tricolore lametino sventola nei rigori vincenti italiani

Italia in finale degli Europei, anche un tricolore lametino nel sospingere gli azzurri durante i rigori.

Era già successo nel 2006, con il rigore trasformato da Totti contro l’Australia nei mondiali poi vinti in Germania, è successo anche questa sera sugli spalti dell’Empire Stadium di Wembley, inquadrato in diretta durante il match con la Spagna vinta per 5-3