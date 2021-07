Catanzaro Calcio, l’ufficializzazione di De Santis in mezzo a mille trattative

La firma apposta questo pomeriggio da Simone De Santis su un contratto con scadenza giugno 2023 non è che la più evidente notizia del mercato giallorosso delle ultime ventiquattro ore. Non certo l’unica visto che al di là della chiusura ufficiale dell’operazione che ha portato in casa Catanzaro l’ex capitano del Matelica tanti altri passaggi sono stati fatti sottotraccia, sia in entrata che in uscita, per preparare la strada al penultimo weekend prima dell’avvio del ritiro.

IN ENTRATA – Progressi un po’ in tutte le piste già tracciate, ad eccezione di quella che conduce a Davide Petrucci per il quale bisognerà come detto pazientare qualche giorno in più per capire. Sempre più vicini ci sono invece Gabriele Rolando e Giuseppe Fella: per l’amaranto si sta ancora discutendo la formula con la Reggina mentre per la punta l’operazione – resa più fluida ora dal superamento della crisi in casa Salernitana – dovrebbe andare in porto sulla base del prestito. Discussione aperta anche per Riccardo Gatti le cui quotazioni del rientro dopo il transito in prestito della scorsa stagione permangono alte. In azzeramento invece quelle relative a Stefano Scognamillo per il quale i giallorossi hanno mollato la presa dopo l’ingaggio odierno di De Santis ed in prospettiva del prossimo ingresso di Matteo Legittimo: per l’italo-russo, al momento, è forte l’interesse del Pescara. Michele Vano resta oggetto del desiderio soprattutto di mister Calabro per l’attacco: oggi ha risposto presente al ritiro del Perugia – con lui anche l’altro obiettivo Jacopo Murano – e solo nei prossimi giorni si capirà la sua posizione. In caso di via libera da parte dei grifoni le aquile sarebbero un passettino avanti rispetto alla concorrenza: l’ipotesi un prestito con diritto di riscatto.

IN USCITA – Anche in uscita cominciano lentamente a muoversi le fila: al vaglio la concreta possibilità di far partire Samuele Parlati che avrebbe espresso il desiderio di giocare di più; fari accesi pure sulle posizioni di Di Piazza e Curiale pezzi pregiati per i quali ci sarebbero stati già primi timidi sondaggi.