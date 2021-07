Catanzaro, ecco il “dottor” Tentardini: ‘Un onore essere qui’

Un “dottore” per il Catanzaro. Faccia pulita, apparenza sfrontata da venticinquenne che sa quel che vuole e come raggiungerlo. E poi quella leggera inflessione della “erre” al parlato, da dottore appunto, da bravo ragazzo che muove emozionato i primi passi nella sua nuova classe e tradisce anche un po’ la smania di dimostrare subito il suo valore. Così si è presentato oggi Alberto Tentardini ai microfoni dell’ufficio stampa giallorosso, in una video intervista rilanciata sui canali social ufficiali del club. Il suo annuncio è stato il primo del mercato estivo del Catanzaro – ieri sono arrivati quelli di Bombardini e Welbeck, a breve è atteso quello di De Santis che ha firmato fino al 2023 – ed il suo innesto un inserimento chirurgico a colmare il vuoto lasciato sulla corsia di sinistra dall’addio di Contessa.

«UN ONORE ESSERE QUI» – “Dottore”, d’aspetto e di soprannome. Un nomignolo, ha spiegato, affibbiatogli bonariamente a Teramo quando per la cerimonia di laurea in scienze motorie ha dovuto chiedere qualche giorno di permesso alla società. «Sono contento e molto onorato di vestire questa maglia – le sue prime parole, dopo la firma e la foto di rito con il diggì Foresti in sede – Ai tifosi non posso che promettere la restituzione in misura d’impegno e sudore di quanto ci daranno quotidianamente di entusiasmo». Una grande occasione per lui, atteso dalla consacrazione dopo due anni positivi a Teramo ed una gavetta «partita dai campetti di paese», sviluppatasi poi tra Verona, Padova e Monza. «Sin da quando sono arrivato qui ho avvertito un’aria diversa: Catanzaro è una grande piazza con ambizioni altissime e mi ci sono subito rispecchiato. La mia carriera è in crescendo, spero qui di raggiungere il massimo».

SFIDA A PORCINO – Versatile tatticamente, abituato a lavorare come quinto a centrocampo o come laterale in una difesa a quattro, il comasco sfiderà Porcino per la titolarità. E a giudicare dalla determinazione mostrata a parole al primo giorno si preannuncia lotta dura, leale ma senza esclusione di colpi. Per la gioia di Calabro, ovviamente.