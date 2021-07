Catanzaro, la sfida di Bombagi: ‘Regaliamo ai tifosi un sogno lungo un anno intero’

Per essere un vero “dieci”, non bastano tecnica e visione di gioco. Serve pure dimostrarsi leader, prendersi le proprie responsabilità se necessario, sacrificarsi per primi nel dare l’esempio, essere risoluti e risolutivi quando occorre. Queste qualità Francesco Bombagi le ha tutte: lo si è visto in campo prima, nelle tante sfide in cui si è mosso da avversario in passato, lo si è potuto appurare a parole ora, da giallorosso finalmente, davanti ai microfoni della sala stampa di via Gioacchino da Fiore. Idee chiare ed esperienza, personalità al servizio delle aquile. E tanta voglia di mettersi a disposizione: «L’obiettivo? Regalare ai tifosi un sogno che duri un anno intero».

IL BLITZ, POI LO SBARCO. Quando si è fatta concreta la possibilità di portarlo a casa dopo la fine della sua parentesi a Teramo, Foresti e Pelliccioni non ci hanno pensato due volte: hanno inforcato il telefono, lo hanno tampinato a turno per giorni, ed una volta strappato il “sì” definitivo gli hanno steso il tappeto rosso per la firma in sede. Un innesto di valore, il suo, centrato con buon tempismo nella prima settimana di mercato. «È stata una trattativa molto veloce – ha confessato il sardo – la richiesta del direttore è arrivata quasi impetuosa e nonostante io sia uno che si prende un po’ di tempo per decidere è bastato qualche incontro con il mio procuratore per poi passare all’organizzazione del viaggio. Qui ho trovato grande entusiasmo per quello che si è fatto lo scorso anno – ha aggiunto – le prime impressioni sono positive ed avverto una contagiosa voglia di far bene anche in società». Che lo spirito fosse quello giusto in casa aquile lo si era in fondo già capito con l’ambizione di «migliorarsi ancora» sbandierata dal presidente Noto nella prima conferenza stampa dell’anno. «La scorsa stagione si è fatto qualcosa di importante e fare di meglio non è semplice – il parere di Bombagi – ma ci si aspetta di competere per il primo posto e noi ci proveremo».

SFIDA LANCIATA – Spetterà a Calabro ora inquadrarlo al meglio nell’undici titolare alternandolo con Carlini magari in fase più offensiva o ritagliandogli un ruolo tutto suo sulla mediana. «Mi adatto alle esigenze – ha messo le mani avanti l’ex Teramo – sono duttile e questo può essere un pregio come un difetto. Se dovessi scegliere mi piacerebbe però giocare da centrocampista di inserimento, sulle trequarti, tra le linee avversarie». Chissà, forse pure con la “dieci” sulle spalle