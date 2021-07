Catanzaro, Petrucci va in Israele: riparte la caccia al centrale

Messo nel mirino ed a lungo inseguito, corteggiato con i giusti argomenti per settimane e quasi raggiunto. Poi il colpo di scena inaspettato: la formalizzazione di un’offerta di molto più pesante dall’estero ed il sì strappato nel weekend. Non vestirà il giallorosso Davide Petrucci ma il rosso acceso del Be’er Sheva, squadra di serie A israeliana che proprio nelle ultime ore è piombata nella trattativa sparigliando le carte e facendo saltare il tavolo.

MONTAGNE RUSSE – Calabro ci aveva puntato forte: a lui avrebbe voluto affidare le chiavi del centrocampo. E come conseguenza diretta da via Gioacchino da Fiore era partita l’offensiva, realmente concreta e forte, per portarlo a casa. Le aquile avevano guadagnato la pole nella corsa superando in termini di ingaggio anche le proposte piovute dalla cadetteria italiana – Pordenone e Perugia – riuscendo a far vacillare il centrale nella scelta, inducendolo anche a prendere ulteriore tempo per la decisione. Pareva fatto, il più. E l’ipotesi che l’ex Cosenza potesse accettare un progetto in C più quotata di quella di una B immediata. Fino al weekend e a quella telefonata da Israele: ora il Catanzaro dovrà virare sulle alternative.

ALTERNATIVE CERCANSI – Nomi e cognomi già ci sono, ovviamente, in una margherita ricca di petali che però adesso sono dovrà essere sfogliata celermente in vista del ritiro che partirà tra poco più di una settimana. Federico Carraro della FeralpiSalò è la prima idea, Francesco Giorno dell’Alessandria la seconda. Difficile da battere invece la pista Ronaldo Pompeu, non tanto per le avances del Frosinone quanto per la decisione del Padova di non lasciarlo partire. Sul taccuino restano anche i nomi di Salvatore Burrai e Mirko Valdifiori.